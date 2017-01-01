Предпринимаемые действия

Чтобы проверить уровень оставш. запаса чернил, посмотр. на к-во чернил в чернил. контейнере.

Если уровень оставш. запаса чернил опустился ниже ниж. предела, заправьте чернил. контейнер чернилами соотв. цвета.

Если продолж. печать, когда уровень оставш. запаса чернил опустится ниже ниж. предела, принтер может использ. определ. к-во чернил на возобн. сост., когда возм. печать, что может привести к его поломке.

Чтобы продолж. печать, нажм. кнопку "Черный (Black)" или "Цвет (Color)" на принтере.

После выполнения этой операции функция уведомления об уровне оставшегося запаса чернил прекратит работу.

Чтобы повторно актив. эту ф-ию, заправьте чернила каждого цвета до верх. предела, указ. на чернил. контейнере, а затем нажм. кнопку "Черный (Black)" или "Цвет (Color)" и удерж. ее не менее 5 с. Если хотя бы один чернил. контейнер не заправить до верх. предела, может возникнуть серьезная ошибка, влияющая на точность работы ф-ии уведом. об уровне оставш. запаса чернил.